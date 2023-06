Resultado da berlinda

Em uma disputa com Alexandre Suita, Daniel Toko e Gabriel Roza, Medrado recebeu menos votos do público e foi eliminada do reality show da Record. A ex-Power Couple e ex-A Fazenda teve 16,75% dos votos e surpreendeu os colegas de confinamento com a saída do programa. "‘Meu Deus, o que eu fiz?", questionou a cantora, enquanto deixava a mansão.