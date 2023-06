Instagram Carolina Ferraz

A atriz e apresentadora Carolina Ferraz compartilhou um vídeo no Instagram nesta quarta-feira (28) irritada em relação à 'positividade tóxica' que tem observado nas redes sociais. No desabafo, a artista argumentou sobre como essa prática de suprimir sentimentos negativos pode reprimir as emoções e afetar a saúde mental das pessoas.

"Bom, gente, hoje aconteceu o seguinte. Eu abri o Instagram e a primeira coisa que me apareceu foi uma pessoa dizendo assim: 'oi, bom dia! E aí, o que você já fez hoje para se tornar um ser humano melhor?' Eu cancelei a pessoa. Falei: 'quê que é isso?' A gente acorda e já se depara com essa pregação de ter que ser um ser humano melhor.", iniciou Carolina.





A atriz ressaltou a importância de permitir-se sentir tristeza. “Eu sou comprometida comigo mesma, quero melhorar, quer ser um ser humano melhor. Mas esse povo que fica fazendo 'coaching' da alegria é muito irritante, essa positividade tóxica é muito chata, sabe? Eu tenho uma amiga e a mãe faleceu. Deixa a pessoa sofrer, gente! Deixa ela ficar de luto, ela vai se recuperar, é evidente.”, afirmou.

Carolina encerrou o desabafo com um apelo e uma reflexão: “Não dá para você acordar todo dia e dizer: 'poxa, hoje o que é que eu já fiz para ser a pessoa que eu quero ser amanhã?' Por que isso? Tem dia que eu acordo e o máximo que eu consigo é acordar, trabalhar, responder meus e-mails. O máximo que eu consigo naquele dia é fazer coisas do dia a dia.”, concluiu.





