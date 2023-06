Reprodução/Instagram - 28.06.2023 MC Mirella foi criticada por cantar em chá revelação da filha, Serena





O chá revelação do bebê de MC Mirella e Dynho Alves repercutiu nas redes sociais nesta terça-feira (28). Além da cantora se revoltar com convidados roubando itens decorativos do evento , a ex-A Fazenda também recebeu críticas de internautas por cantar antes de descobrir que espera uma filha, Serena.

"Que vexame", afirmou uma pessoa no Twitter, ao compartilhar um vídeo do momento da apresentação da MC. "Passando vergonha", pontuou mais uma. "A produção já soltando o sexo da criança porque ninguém estava aguentando a Mirella cantando", comentou outra.

a mirella e o dynho meu pai que vexame KKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/KGLh6MuRhR — mel daroit (@megrassmann) June 28, 2023













Mirella reagiu às críticas em uma postagem nas redes sociais, explicando que estava "mega nervosa" na ocasião. "Deixa eu só falar uma coisinha. O som no ambiente estava incrível. O som da live não tínhamos controle. Eu estava sem retorno, era impossível se escutar", afirmou no Twitter.

"Me garanto no palco, é isso", complementou. Confira abaixo as postagens:

Deixa eu só falar uma coisinha



O som no ambiente estava incrível

O som da live não tínhamos controle

Eu estava sem retorno (ear)

Era impossível se escutar e eu estava MEGA nervosa



Só pra esclarecer tá 😐 — mirella ⚡️ bad mi (@xbadmix) June 28, 2023





Me garanto no palco, é isso bjs boa noite — mirella ⚡️ bad mi (@xbadmix) June 28, 2023





