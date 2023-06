Reprodução / Instagram Mc Mirella se revolta com convidados que roubaram decoração do Chá

Mc Mirella surgiu frustrada nos stories do Instagram nesta terça-feira (27) após o chá de revelação do neném que está esperando, fruto do relacionamento com Dynho Alves. A cantora relatou o roubo de alguns ursos de decoração da festa em que revelou estar grávida de uma menina.

Mirella compartilhou que estava distribuindo lembrancinhas na entrada, porém, os ursos não estavam incluídos, uma vez que haviam sido confeccionados pela irmã e possuíam um valor sentimental para ela.





Revoltada, a cantora fez uma sequência de stories acusando os convidados de falta de noção e pedindo para que devolvessem os brinquedos imediatamente. “Não irrita a grávida! Tem lembrancinha na porta, a decoração não é para levar embora.”, afirmou Mirella.

Dynho e Mirella transmitiram ao vivo a hora da revelação, feita através de canhões de fumaça com a cor rosa, indicando uma menina. O vídeo foi compartilhado com os seguidores nas redes sociais.









+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.