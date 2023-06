Divulgação/HBO Max Sandy

Sandy recebeu críticas na web após tirar fotos com fãs separadas por uma grade antes de um show. Internautas se revoltaram e comentaram sobre os registros na web. A apresentação aconteceu na última sexta-feira (23), em São José do Rio Preto (SP), mas a imagem viralizou na última terça-feira (27).



"Vendo aqui programa de fofoca, chocada com a Sandy o tanto que ela é péssima com os fãs", "Zoológico de ser humano", "A Sandy recebendo seus fãs é a imagem mais patética que você verá hoje. Vejam que lindo, os animais na cerca…", comentaram os seguidores.



As fotos teriam acontecdio na área restrita do aeroporto. Por isso, Sandy posou rapidamente para as fotos.

🚨VEJA: Sandy recebe fãs separada por grades e internautas comentam: “Zoológico humano”. pic.twitter.com/immCcPMW1i — CHOQUEI (@choquei) June 27, 2023