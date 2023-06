Dono na berlinda

Com oito votos da casa, Alexandre foi o dono escolhido para ocupar a segunda vaga da zona de risco. Apesar de se isentar no jogo em outras ocasiões, como quando reforça a relação com uma estátua, o empresário destacou que teve a "coragem de colocar um alvo na testa" dele com as condutas na liderança com Macan.