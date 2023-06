Reprodução/Instagram - 28.06.2023 Luciana Gimenez usou look decotado em evento em Jerusalém





Luciana Gimenez apostou em um look ousado para curtir um festival em Jerusalém, nesta terça-feira (27). A apresentadora escolheu um vestido branco decotado para aproveitar o evento na capital de Israel, após ser criticada por visitar o Muro das Lamentações enquanto usava uma roupa decotada .

A peça selecionada recentemente apresenta recortes na silhueta de Gimenez, que compartilhou registros curtindo a ocasião com amigos. Ela compôs o visual com um batom vermelho, acessórios prateados e uma bolsa laranja.





As críticas à apresentadora aconteceram por ela escolher um vestido com decote acima da cintura enquanto visitava o ponto religioso da região. Internautas apontaram o "desrespeito" pela atitude no local sagrado.

Luciana chegou a rebater os comentários, explicando que usou um xale enquanto estava no espaço. Na segunda visita ao Muro das Lamentações, ela ainda mudou o visual e usou uma roupa sem decotes.





