Reprodução/ Globo 'Encontro': Pepita se emociona com depoimento da família

Nesta quarta-feira (28), Pepita esteve no "Encontro com Patrícia Poeta" e deu um depoimento emocionado após receber uma homenagem do marido Kayque e do filho Lucca Antônio. O programa da Globo celebrou o Dia da Visibilidade LGBTQPIA+.

Após a declaração da família, Pepita falou sobre o desafio de ser mãe, sendo mulher trans: "Tudo tem sua hora de acontecer e eu faço o meu melhor como ser-humano e mãe".



Em seguida, ela falou do julgamento da sociedade: "Às vezes que fico cansada de ficar me provando que eu possos ser mãe, que posso ter esse rótulo de mãe. A sociedade ainda não aceita e tem que enteder isso. A sociedade ainda não conseguiu enteder que eu quero ser feliz, que eu quero criar um anjo. E criar um anjo com uma essência real real, que ele respeite as mulheres, que ele se respeite saiba o que é educação, família, uma base".

"As pessoas vão entender o que é o arco-iris. Ele tem sete cores, mas não é uma festa. São vidas, que merecem respeito", completou emocionada.