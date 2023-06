Reprodução Instagram - 26.06.2023 Gilberto Gil em aniversário de 81 anos

Gilberto Gil celebra 81 anos nesta segunda-feira (26) e teve as felicitações dadas pela família que, após um show realizado em grupo, comemorou mais um ano de vida do cantor. Preta Gil, Bela Gil e Nara Gil - filhas do cantor - estavam presentes.



Flora Gil, esposa de Gilberto, também participou das comemorações. Além dela, Roberta Saretta, Gominho e Soraya Rocha, amigos de Preta, estiveram juntos cantando o tradicional parabéns em homenagem ao artista.



Através de um vídeo publicado no Instagram, Preta compartilhou o momento com os seguidores e escreveu: “Parabéns agora meia noite depois de um showzaço em SP! Viva meu pai, meu rei, meu amor! 81 anos“.



Nos comentários, diversos fãs e amigos de Gil desejaram felicitações ao cantor. No ar em ‘Vai na Fé’ como Kate, a atriz Clara Moneke comentou: “Vida longa sempre, eu amo vocês”. Já a influenciadora Tiama acrescentou: “Tudo de mais lindo para Gilberto”.



Veja o vídeo: