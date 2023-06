Reprodução/Instagram Preta Gil desabafa dos livramentos que aconteceram e aguarda cirurgia

Na última quinta-feira (22), a artista Preta Gil , por meio dos stories do Instagram, compartilhou com os seguidores o novo passo que dará nos próximos meses na luta contra o câncer e comentou: “Livramentos aconteceram”. Recentemente, mesmo em meio ao tratamento, ela esteve envolvida em polêmicas com o ex-marido, Rodrigo Godoy, após traições confirmadas pela própria.



Preta iniciou o relato constatando que quem a acompanha nota que a melhora realmente está acontecendo, ainda que o processo não seja fácil. “Eu acho que todo mundo que me segue percebe o quanto eu estou melhorando e o quanto eu estou me fortalecendo. Não foi fácil, não está sendo fácil, mas não foi nada fácil passar por tudo o que eu passei junto com tanta dor”, garantiu.



Ela ainda sugeriu que talvez explique mais detalhes das situações vivenciadas ao decorrer dos últimos meses, mas que o momento atual é o de autocuidado consigo mesma. Ou seja, o foco está na recuperação e na conclusão do tratamento, o qual prevê uma cirurgia para agosto deste ano.



“Quem sabe eu talvez divida com vocês, mas é tanta podridão! Estou superando, me fortalecendo, focando na minha cura, no meu bem-estar. Então, a minha vida agora é focada em me fortalecer. Os livramentos aconteceram e agora é só felicidade”, declarou.



A cantora destaca que provavelmente voltará aos palcos em setembro após a cirurgia. Antes disso, ainda agradeceu Taís Araújo e Lázaro Ramos por um jantar promovido pelo casal de atores na quarta-feira (21). “Queria agradecer vocês demais, foi muito importante ser recebida na casa de vocês, junto com outros amigos amados. Eu estou com o coração quentinho de amor, amo vocês”, disse.

