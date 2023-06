Reprodução/ Globo - 06.06.2023 Programa exibido hoje emocionou tanto a convidada quanto a apresentadora

O ‘Mais Você’ desta terça-feira (6) teve a presença da cantora Preta Gil, que compartilhou a luta contra o câncer de intestino e o término do relacionamento com Rodrigo Godoy. Ao decorrer do programa, Preta e a apresentadora Ana Maria Braga se emocionaram e choraram ao vivo.

A cantora realizará a última radioterapia programada para o tratamento nesta terça e explicou a trajetória aos telespectadores. Ao narrar os últimos acontecimentos que vivenciou depois da descoberta do tumor, Preta destacou a importância da união dos familiares e amigos em uma rede de apoio emocional a ela. “Esse amor de vocês me cura”, confessou emocionada.





Ana Maria Braga, que observava os agradecimentos da artista aos amigos, especialmente a Malu e ao Gominho, se comoveu com o relato e chorou com Preta no ao vivo. Com a voz embargada, Ana Maria disse: “Só recebe o que se dá, viu, minha filha?”, em resposta aos agradecimentos feitos pela cantora. Em seguida, fez o intervalo comercial e tentou se recompor.

O programa também contou com depoimentos de diversas figuras próximas da filha de Gilberto Gil. Carolina Dieckmann, Sandra Gadelha e Francisco Gil enviaram vídeos com palavras de carinho para Preta, que se emocionou com as mensagens.

