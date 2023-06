Reprodução/Instagram Preta Gil mostra o cabelo após tratamento do câncer

Nesta terça-feira (20), Preta Gil explicou para os seguidores o motivo pelo qual não precisou raspar o cabelo durante o tratamento contra o câncer.

A cantora mostrou como estão os fios que ainda tem sem o aplique e matou a curiosidade dos fãs.





"Tiramos as tranças agora vamos bordar os cabelos, tirar as pontinhas. Depois vou mostrar para vocês como está o meu cabelo sem aplique para vocês verem como ele está. Muitas pessoas me perguntam porque meu cabelo não caiu e porque não fiquei careca. Meu cabelo caiu muito", disse.

Na sequência, ela contou como conseguiu manter as mechas. "Perdi em torno de 70% dos fios, mas não caiu em tufos e por isso não precisei raspar a cabeça", explicou.

Durante o final de semana, Preta Gil retornou aos palcos na turnê, 'Nós, A Gente', junto com a família. Após liberação médica, a cantora poderá se apresentar com a família.

