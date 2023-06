Foto: Hudson Renan Jão atinge a marca de 1 bilhão de streams no Spotify





O cantor e compositor Jão atingiu, no inicio desta semana, a expressiva marca de 1 bilhão de streams no Spotify , somando todos os créditos.

O feito comprova que o artista é um dos nomes mais promissores da música pop nacional da atualidade , com grandes números, turnê de sucesso com shows esgotados e aclamação da crítica e público.





Ele também possui todos os seus três álbuns com mais de 100 milhões de streams somando todas as plataformas digitais. O quarto álbum de estúdio do cantor está em processo de criação e já é muito aguardado por todos os seus fãs.

No último ano, o cantor percorreu o país com a Turnê Pirata com ingressos esgotados e apresentações grandiosas em festivais como o Lollapalooza e o Rock in Rio .

No final de 2022, durante a sua apresentação gratuita no Vale do Anhangabaú , em São Paulo , Jão afirmou que faria um show no Allianz Parque neste ano, deixando no ar se faria parte da sua nova turnê ou alguma apresentação especial.

Em março, o cantor divulgou Pilantra , seu primeiro single depois do sucesso do álbum Pirata (2021). O hit acumula mais de 15 milhões de reproduções nas plataformas digitais .

O cantor é o principal nome masculino do cenário pop da atualidade.