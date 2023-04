Foto: Reprodução/Instagram Flavia Pavanelli grava queda da lente de contato: 'Não esperavam'





A atriz e influenciadora Flavia Pavanelli acabou compartilhando com os fãs um momento inusitado nesta quinta-feira (27).



No vídeo, a influenciadora aparecia dirigindo o carro enquanto conversava com os seguidores, e no meio do bate-papo, a lente de contato do dente de Flavia acaba caindo.













"Eu sei que vocês esperam muita coisa de mim, mas por essa vocês não esperavam", disse ela em meio a risadas. Em seguida, Pavanelli tirou da boca o pedaço do implante descolado enquanto uma segunda pessoa dentro do carro ri da situação. Na legenda, a artista de limitou a colocar um emoji espantado, mas mostrou em vídeo que lidou bem com o acontecimento.

Nos comentários, fãs e amigos reagiram: "Não imaginava isso", espantou-se uma fã. "Queria entender porque alguém destrói dentes de verdade, que na maioria das vezes estão bonitos, para colocar um dente falso", disse uma internauta.