Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta Gil, retornou ao Instagram nesta quarta-feira (21) após um longo período afastado das redes sociais. O personal trainer não havia publicado conteúdos desde a acusação de traição contra a cantora e o divórcio.

Na postagem recente no perfil ainda privado, Rodrigo compartilha aos 700 mil seguidores que colocou um carro de luxo à venda. "Interessados chamem no direct", afirmou nos stories.





O veículo é avaliado em cerca de R$150 mil e o personal trainer informou que o carro é blindado. Confira abaixo a publicação na íntegra:

Reprodução/Instagram - 21.06.2023 Ex-marido de Preta Gil, Rodrigo Godoy voltou às redes para tentar vender carro





Desde que oficializou a separação de Rodrigo Godoy, Preta Gil já falou abertamente do "caos" que viveu no fim do casamento , período em que também tratava o câncer no intestino. O personal e a cantora viveram um relacionamento de oito anos, que terminou após a descoberta de que ele a traía com a antiga personal stylist da artista.

