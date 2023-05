Reprodução/Instagram Rodrigo Godoy e Preta Gil se separaram





Preta Gil falou pela primeira vez da separação de Rodrigo Godoy, com quem era casada desde 2015. A cantora mencionou o "caos" do período em que terminou o relacionamento, que aconteceu enquanto ela tratava o câncer no intestino e teve um episódio de sepse.

A menção ao fim do casamento aconteceu em um relato sobre a experiência de retornar ao trabalho após cinco meses de tratamento. "Voltei a trabalhar, muito de leve, só três reuniões [risos]. Mas sério, depois de tantos meses parada sem pensar em trabalho, não porque queria, mas porque não conseguia, a quimioterapia me deixava muito caidinha", iniciou nos stories do Instagram.





"Depois ainda tive a sepse e separação, tudo ao mesmo tempo. Um caos, não tinha cabeça nem forças para pensar em trabalho", complementou. A artista explicou que a decisão de voltar a trabalhar aconteceu após ouvir de uma enfermeira que outros pacientes fazem o tratamento contra o câncer no horário de almoço e retornam aos trabalhos.

"Fiquei com isso na cabeça e, conversando com a minha psicóloga, resolvi voltar aos poucos. Não vão ser todos os dias em que estarei me sentindo bem, mas quando estiver, quero trabalhar. Ter ido hoje na Mynd e ter conversado com o time me fez muito bem", concluiu.

Rumores do divórcio começaram a circular em abril, quando Rodrigo foi apontado de trair Preta enquanto a esposa tratava o câncer. O personal trainer não se pronunciou sobre o assunto desde então, mas a cantora pediu respeito aos fãs em meio aos boatos.

"Peço que vocês também me ajudem a me proteger de toda essa nojeira, pois estou frágil, no meio de um tratamento oncológico, depois de quase morrer numa septicemia. Eu preciso de paz para me curar", disse na época. Recentemente, Preta Gil ainda celebrou os "amigos fiéis" que tem na vida e avaliou como o "amor não precisa vir de um marido ou namorado" .

