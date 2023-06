Reprodução / Instagram Juliette e Rodrigo Guth

Juliette, 33, foi flagrada em clima de romance com o jogador de futebol Rodrigo Guth, 22, durante viagem à Grécia. A cantora está viajando pela Europa acompanhada de Anitta e Jade Picon.

A cantora foi vista abraçada com o jogador, que é zagueiro do Foturna Sittard, time holandes e também foi campeão sul-americano pela seleção quando fazia parte do sub-17.

Rodrigo está acompanhando o grupo desde a Croácia, o jogador foi inclusive apontado como suposto affair de Jade, mas a influencer negou: "Das bocas que eu beijei nessa viagem, nenhuma é brasileira".