"A Grande Conquista" contará com uma dinâmica diferente. Pela primeira vez no reality show da Record, uma zona de risco quádrupla foi formada na mansão e dois participantes deixarão o programa na mesma semana. Ana Paula Almeida, Gyselle Soares, Natália Deodato e Thiago Servo foram os escolhidos para enfrentar a berlinda inédita.

Ana Paula foi indicada pelas donas Natália e Janielly Nogueira, enquanto a ex-BBB caiu na zona de risco a partir dos votos da casa entre as líderes. Já a votação geral definiu Thiago como o terceiro integrante da berlinda.





Os confinados foram surpreendidos quando Mariana Rios anunciou que a formação contaria com mais um integrante. O público escolheu que os confiados votassem em um grupo definido como consequência de uma dinâmica anterior e Gyselle foi a mais votada pelos colegas, ocupando a quarta vaga.







A pessoa com menos votos dos espectadores deixa "A Grande Conquista" nesta-quarta-feira (21). O programa ao vivo ainda contará com a definição de mais uma berlinda, já que os três participantes que se salvaram disputam a prova da virada e definem uma nova zona de risco, com eliminação nesta quinta-feira (22).

