A apresentadora Giovanna Ewbank relembrou, no podcast “Quem Pode, Pod”, da última terça-feira (20), a relação entre o atual marido, Bruno Gagliasso, e a atriz e cantora Cléo Pires, que foi a convidada do último programa. Fernanda Paes Leme, que compartilha a apresentação com Ewbank e já se relacionou com Gagliasso, destacou a intensidade da parceira profissional.





“Você já namorou o Bruno, não é?”, indagou Giovanna. “Não namorei, a gente ficou”, negou Cléo. Logo depois, a apresentadora revelou que Bruno presenteou Cleo com um cachorrinho e a atriz detalhou o acontecimento.





“Eu queria um cachorro preto, micro, Lulu da Pomerânia e ele me deu um branco, médio. Eu não queria que ninguém me desse um cachorro, mas você conhece seu marido, impulsivo, apaixonado”, contou Cleo.





Já a atriz deu uma mala preta da Prada para Bruno. Giovanna revelou que por muito tempo teve “ódio” da mala, mas que, hoje em dia, já superou. “Eu uso a mala até hoje e é linda! Eu tive ódio dessa mala por anos”, disse Giovanna.





Durante a conversa, Fernanda Paes Leme, que também se envolveu com Gagliasso, comentou que Ewbank é realmente muito intensa e que ela e Cleo não se dariam bem antigamente. Isso devido ao ciúmes de Giovanna. “A Giovanna te adora agora, mas antes ela não ia com a sua cara, esquece! Ela é muito intensa, mas já mudou muito”, garantiu.

