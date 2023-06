Foto: Reprodução/Instagram Artista foi a vencedora do reality rural 'A Fazenda 6'

Na última terça-feira (20), Bárbara Evans, de 32 anos de idade, conversou com os seguidores no Instagram e destacou a preocupação com a saúde dos bebês, expectativas da amamentação e a relação com o próprio corpo nesse momento. Artista está grávida de gêmeos.





Perguntada sobre uma possível preocupação com o corpo, no sentido estético, Evans respondeu que não está preocupada com o corpo e sim com a saúde dela e dos bebês que está gestando. Já no que diz respeito à amamentação, ela relata que pretende amamentar, mas sem pressões

“Pretendo sim [amamentar]. Porém, sem neura e estresse. Quero ter um pós-parto com tranquilidade. Se for bom para nós três, seguimos. Se não for, a fórmula existe e é ótima, graças a Deus”, afirmou.





Além disso, Bárbara contou aos seguidores que o quarto dos bebês terá uma temática “country” e será “bem rústico”. Os gêmeos se chamarão: Antônio e Álvaro. Além deles, a atriz e o marido Gustavo Theodoro são pais de Ayla, de 1 ano.

