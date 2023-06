Reprodução/Instagram - 08.06.2023 João Guilherme recebeu elogios após posar sem camisa





João Guilherme reuniu elogios nas redes sociais após publicar fotos sem camisa, nesta quinta-feira (8), no Instagram. Os cliques exibem o visual mais recente do ator de 21 anos, de barba, e ainda deixa em destaque as tatuagens pelo corpo.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

"Até que eu gosto da minha 'skin'", afirmou João na legenda do post, indicando que está no Rio de Janeiro. "Lindo", comentou a atriz Maisa, amiga próxima do filho de Leonardo. "Bonito", escreveu o influenciador Gabriel Vilhena.





"Gente do céu, esse homem está demais", elogiou um seguidor nos comentários. "Não é seu aniversário, mas você está de parabéns", pontuou outro. "Está lindo de barba", avaliou mais um.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Veja abaixo a postagem na íntegra:





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.