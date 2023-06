Reprodução Maisa e João Guilherme

A jovem atriz Maisa utilizou os stories nesta terça-feira (13) para responder perguntas dos seguidores e abordou o motivo pelo qual não está em um relacionamento com João Guilherme.

Maisa esclareceu que ela e o ator são melhores amigos e pediu para que os fãs evitem criar um "ship" entre eles, devido aos comentários nas fotos e à frequência com que são vistos juntos. Segundo a atriz, eles são apenas amigos e ela possui muitos amigos homens.





“Isso é uma coisa que acontece muito comigo, parece que não posso aparecer com um amigo”, afirmou a atriz.

Além disso, Maisa deixou claro que, quando iniciar um relacionamento amoroso, prefere mantê-lo mais discreto, pois tem preferência por pessoas com um perfil mais reservado e "low profile".





