Web cobra presença de João Guilherme no aniversário de Maria Alice

Na terça-feira (31), Virginia Fonseca e Zé Felipe celebraram o aniversário de 2 anos da filha mais velha, Maria Alice. E, mais uma vez, os internautas cobraram presença de outros familiares.

João Guilherme, caçula de Leonardo, não esteve no evento em Goiânia e acabou recebendo muitos comentários nas redes sociais.





O ator compartilhou uma sequência de selfies no perfil do Instagram e foi questionado pela ausência na festa da sobrinha.

"Esse ano não vai ter foto com todos os irmãos Costa na festa da Maria Alice", lamentou uma fã; "Cadê você lá no aniversário da sua sobrinha", comentou outra; "Porque não foi no aniversário da Maria Alice?", questionou uma terceira.

