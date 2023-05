Reprodução/Instagram - 03.03.2023 João Guilherme desabafou sobre saúde mental





João Guilherme usou as redes sociais para desabafar sobre os desafios que enfrenta com a saúde mental. Em publicação nesta quarta-feira (10), o ator falou da ansiedade que sofre e citou que busca realizar um tratamento psiquiátrico.

"Vou ter que passar num psiquiatra, minha ansiedade está querendo se sobressair. Angústia de coisa que nem aconteceu e talvez nem vai", escreveu no Twitter.





A postagem reuniu comentários de apoio de seguidores e fãs, incentivando que João receba apoio médico. "Vai sim, querido. Faz bem cuidar da gente tanto em psiquiatra quanto em psicólogo", escreveu uma pessoa. "É a melhor coisa a se fazer", avaliou outra.

"Que você fique bem logo. Continua se cuidando, você está certo em buscar ajudar para melhorar. Te amo muito", comentou mais uma. Confira abaixo o post na íntegra:

eu vou ter que passar num psiquiatra, minha ansiedade tá querendo se sobressair.

angústia de coisa que nem aconteceu e talvez nem vai , vai tomar no cu. — J҉O҉T҉I҉N҉H҉A҉ (@Joaoguiavila) May 10, 2023





