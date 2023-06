Reprodução/Instagram - 15.06.2023 Maria Guilhermina, filha de Letícia e Juliano Cazarré, nasceu com doença rara no coração





Letícia Cazarré celebrou a evolução da filha, Maria Guilhermina, após realizar uma nova cirurgia para tratar uma doença cardíaca rara. A bebê de 11 meses nasceu com a anomalia de Ebstein e continua com o tratamento em casa depois de uma intervenção cirúrgica no fim de maio .

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

Na manhã desta quinta-feira (15), nos stories do Instagram, Letícia exibiu a caçula movimentando o braço e interagindo com adereços decorativos do berço. "Cada gesto é uma vitória", comentou a esposa de Juliano Cazarré. A publicação ainda trazia a música "I Won't Give Up" [Não vou desistir], de Jason Mraz.







Maria Guilhermina passou os primeiros sete meses de vida internada para tratar a condição rara. Atualmente, a bebê integra a rotina de Letícia e Juliano ao lado dos outros quatro filhos do casal, Inácio, Vicente, Gaspar e Maria Madalena.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Confira abaixo uma postagem recente de Letícia Cazarré com a filha:





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.