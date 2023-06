Reprodução / Instagram Letícia Cazarré retorna ao Rio com filha em UTI aérea após cirurgia

Letícia Cazarré compartilhou o retorno ao Rio de Janeiro ao lado de Maria Guilhermina, filha caçula de 11 meses, fruto do relacionamento com o ator Juliano Cazarré.

A menina passou por mais um procedimento médico em São Paulo devido à Anomalia de Ebstein, uma condição cardíaca, e já enfrentou diversas cirurgias. Pelo Instagram, a bióloga documentou a viagem, realizada em uma UTI aérea.





Antes do embarque, Letícia expressou gratidão à equipe médica e registrou a filha já preparada para a viagem, deixando o hospital. Ela também compartilhou imagens do embarque na pista do aeroporto e dos profissionais médicos cuidando da menina durante o voo.

"A vida é uma viagem", refletiu a bióloga e estilista, que também é mãe de outros quatro filhos com Juliano: Vicente, Inácio, Gaspar e Maria Madalena.

Maria Guilhermina nasceu em São Paulo e foi submetida à cirurgia no mesmo dia do nascimento no Hospital da Beneficência Portuguesa, onde recebe tratamento especializado.





