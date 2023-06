Reprodução/Instagram Após atuar em 'Todas as Flores', Fábio Assunção viralizou ao voltar para a faculdade

O ator Fabio Assunção fez um pedido inesperado aos seguidores ontem (14): solicitou ajuda para fazer um trabalho de pesquisa da faculdade. Por meio dos stories do Instagram, ele detalhou o tema selecionado e explicou como os fãs poderiam o ajudar. “Galera, é o seguinte: me ajuda!”, iniciou.



Após o pedido, Assunção contou que a modalidade da pesquisa é qualitativa e revelou que a temática escolhida foi sobre o trabalho dele como artista. “Eu estou fazendo um trabalho para a faculdade e preciso fazer uma pesquisa qualitativa de satisfação. O tema que escolhi é o que vocês [seguidores] acham do meu trabalho”, acrescentou.



Além disso, Fabio brincou com os possíveis resultados que poderia receber no formulário de satisfação que criou sobre a própria atuação: “Não me esculachem, por favor”. Em seguida, admitiu que precisava de respostas logo e que a pesquisa “precisa ser feita um pouco rápido, porque eu estou fazendo o trabalho agora. Então, vamos tentar [responder] em 20 minutos?”.



As vertentes de pesquisas qualitativas, modalidade do trabalho do artista, focam na subjetividade dos fenômenos que acontecem na sociedade e que não podem ser estudados exclusivamente por números e estatísticas. Por isso, o assunto foi a satisfação acerca da atuação de Assunção, um tema que é explorado para além dos números e da objetividade.



O último trabalho do ator foi na novela “Todas as Flores”, da Globoplay. Na trama escrita por João Emanuel Carneiro, Fábio deu vida ao personagem Humberto, um dos vilões da trama e que fez par romântico com Zoé (Regina Casé), mãe de Maíra (Sophie Charlotte) e Vanessa (Letícia Colin).

