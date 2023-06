Reprodução/Instagram - 15.06.2023 Anitta e Juliette curtiram viagem pela Europa





Após curtirem as praias da Croácia, Juliette e Anitta se divertiram durante uma viagem de avião pela Europa, nesta quinta-feira (15). A cantora compartilhou no Instagram pessoal alguns vídeos em que a ex-BBB aparece imitando a artista, reproduzindo um sotaque carioca e falando palavrões.

"O novo hobby da Juliette é ficar me imitando", afirmou nos stories da rede social. A paraibana explicou que imitava a amiga por Anitta já ter reproduzido o jeito de falar dela. Em seguida, Juliette começou a falar como a cantora.

"P*rra, garota, te falei. C*ralho, não bota a p*rra dessa música. Teimosa. Vai fazer o que estou falando? Juliette, não enche, garota. Te falei, pô. Vai se f*der", disse, enquanto a artista caia na risada ao lado de Vivi Wanderley e Juliano Floss, que estavam no mesmo voo.

Juliette também apostou nos gestos ao imitar a postura de Anitta. "Depois ela fala na cabeça dela e acha que a gente entendeu. E ainda fecha o olhinho", brincou. Confira abaixo os vídeos na íntegra:

Juliette imitando jeito da Anitta: “porr* garota, eu te falei, tu vai se f*der” pic.twitter.com/dn3G42GDTH — FOFOQUEI (@FOFOQUEl) June 15, 2023





