Isis Valverde e Marcus Buaiz aproveitaram o Dia dos Namorados para publicarem as primeiras fotos juntos nas redes sociais. A atriz e o empresário assumiram o relacionamento recentemente e postaram declarações no Instagram, nesta segunda-feira (12).

Valverde começou exibindo um buquê de rosas vermelhas que ganhou do companheiro e escreveu "sobre amor". Já em outro clique, que mostra as pernas do casal, a atriz deixou uma declaração para Buaiz.





"Há uma primavera em cada vida: é preciso cantá-la assim florida. Pois se Deus nos deu voz, foi para cantar! E, se um dia hei-de ser pó, cinza e nada, que seja minha noite uma alvorada. Que me saiba perder, para me encontrar", afirmou, citando um poema da portuguesa Florbela Espanca.

Marcus ainda publicou uma foto de mãos dadas com Isis e citou a letra da música "Que Sorte A Nossa", de Matheus & Kauan. "O amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa", declarou. Confira abaixo as fotos:

Este é o primeiro relacionamento de ambos após separações em 2022. Isis Valverde terminou o casamento de quatro anos com André Resende, enquanto Marcus Buaiz também se divorciou no ano passado, após uma relação de 17 anos com Wanessa Camargo.



