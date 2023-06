Lucas Soares Ary Mirelle faz primeira sessão de fotos grávida

A namorada de João Gomes dividiu com os seguidores as imagens do primeira ensaio de fotos da gestação. Ary Mirelle e o cantor estão esperando o primeiro filho juntos.

Para a sessão, a influenciadora apostou em um vestido branco com decote e uma camisa da mesma cor e calça jeans.





"Atualizando a foto da bio e aproveitando pra mostrar a barriguinha de 1 mês", escreveu ela na legenda.

O cantor rasgou elogios para a namorada. "Tu é doido", declarou ele.

A estreia de João Gomes no São João de Campina Grande foi marcada por uma novidade da vida pessoal do cantor. Durante o show no Parque do Povo, o cantor celebrou a gravidez.

"Alô Parque do Povo, é aqui que vou comemorar que vou ser papai", afirmou no início da apresentação.

