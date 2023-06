Reprodução / Instagram 12.06.2023 Emily Garcia

Emily Garcia compartilhou com os seguidores do Instagram nesta segunda-feira (12) com quem passou o Dia dos Namorados. A influenciadora comemorou a data ao lado do martelo que causou polêmica no último fim de semana.

“Feliz dia dos namorados! Mas lembre-se, coloque sempre um martelo na sua vida em primeiro lugar. Ele não vai lhe abandonar, e estará lá sempre… Nos momentos mais difíceis ou até mesmo quando você mais precisar! Ele faz a diferença.”, debochou Emily na legenda da publicação.





No último sábado (10), a influenciadora invadiu a casa do ex-marido, Babal Guimarães, com a ferramenta para cobrar o cumprimento de uma ordem judicial. Segundo Emily, o ex deveria ter cumprido uma liminar na justiça para devolver os pertences dela e o do filho Miguel, que foi fruto do relacionamento.

Contudo, Babal não teria devolvido as coisas de Emily e ainda a provocou pelas redes sociais, fazendo com que a influenciadora tomasse a medida drástica .









