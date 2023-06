Reprodução/Instagram - 13.06.2023 Web especula gravidez de Bella Campos após postagem da atriz e do namorado, MC Cabelinho





Bella Campos e MC Cabelinho aumentaram as suspeitas de que estão aumentando a família. O casal publicou fotos de sapatos de bebê e internautas cogitaram se a atriz de "Vai na Fé" estaria esperando um filho com o cantor.

As publicações foram feitas no Instagram, nesta segunda-feira (12). Enquanto o funkeiro deixou a foto do tênis infantil no fim de um carrossel de cliques, Campos publicou mostrou o sapato de bebê já em um closet, na frente de outros calçados.





"Esse sapatinho seria um spoiler?", questionou uma pessoa na rede social. "Só eu estou achando que Bela está grávida?", pontuou outra, em um comentário com mais de 5 mil curtidas. "Esse sapatinho me parece suspeito", escreveu mais uma.

MC Cabelinho já havia falado dos planos de se tornar pai em exclusividade ao iG Gente, revelando que planeja reverter a vasectomia para Bella Campos engravidar. "Já conversamos sobre filho. Eu sou um menino 'vasectomizado'. Quando decidirmos que é a hora, eu reverto", disse.





