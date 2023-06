Reprodução/Instagram - 12.06.2023 MC Daniel falou dos rumores de separação de Mel Maia





MC Daniel comentou os rumores de separação de Mel Maia. O cantor apareceu em fotos sem usar a aliança de compromisso com a atriz e, ao ser questionado sobre a ausência do acessório, falou dos boatos do fim do namoro.

"Não tem porque eu usar aliança", escreveu o funkeiro em um comentário da página "Alfinetei Teen", no Instagram. Internautas sugeriram que a fala seria uma confirmação do término, mas Daniel ou Mel não confirmaram oficialmente a separação.





Os rumores sobre uma possível separação começaram na última quarta-feira (7). Recentemente, internautas ainda apontaram que Maia retirou das redes sociais algumas fotos que havia publicado com o companheiro.

Enquanto isso, Daniel segue vivendo polêmicas durante a turnê na Europa. O cantor foi "enquadrado" pela polícia duas vezes durante a passagem pela França .

