'Falei brincando'

Gabriel continuou insistindo que fez apenas uma "brincadeira" ao destratar Janielly, desta vez no caso do comentário polêmico sobre silicone. O momento rendeu uma gritaria entre os participantes. Medrado ainda aproveitou a dinâmica para ressaltar como a cabeça dela "mudou" em relação a Roza, já que no começo do jogo era mais próxima dele. Vale lembrar que a cantora já deu vários conselhos ao participante, sobre como tratar mulheres com respeito no confinamento.