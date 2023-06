Reprodução Não criar 'personagem' é o pilar de Nanda e Mack de Casamento às Cegas

A esteticista Nanda Terra e o arquiteto Mackdavid não imaginavam que a vida fosse ser tão transformada após o reality da Netflix "Casamento às Cegas Brasil". O casal fez parte da temporada de estreia e surpreendeu a todos com uma reviravolta inimaginável. Hoje, Nanda e Mack se destacam ao ser o único casal que prosperou e criou uma família após o programa de casamento.

Leia também Casamento Às Cegas: Nanda Terra alfineta Alisson e Viih Tube a critica





Durante a primeira temporada, os telespectadores puderam assistir à situação complicada de Nanda Terra: ela se apaixonara por dois rapazes, Mack e o paraquedista Thiago Rocha. Apesar da indecisão, somente um poderia seguir o rumo do reality e ela escolheu o catarinense Thiago.

O que poucos imaginariam é que após avançar as fases com o escolhido, Nanda e Thiago passaram a ser um casal problemático que não agradou nem ao público, quanto a eles mesmo. A situação fez com que a esteticista repensasse a escolha e se reaproximasse de Mackdavid.

Pouco tempo após o fim das gravações, Nanda e Mack já estavam apaixonados um pelo outro. O amor foi tanto que em poucos meses o relacionamento virou namoro, depois noivado e, por fim, foi celebrado com a gravidez de Ben, o primogênito do casal.

"Acreditamos na nossa relação, a gente não fantasia, a gente mostra a nossa vida real. A nossa relação é baseada na verdade. A gente tem dificuldades, às vezes a gente tá meio brigado. Então, a gente não cria um personagem, eu acho que é isso que nos destacou", analisa Nanda Terra.

A esteticista e o arquiteto foram as primeiras pessoas que entenderam o potencial de um reality show como o "Casamento às Cegas Brasil". Isso porque eles não faziam ideia de que o programa seria um sucesso e que, após as gravações, se tornariam pessoas públicas.

"A gente tem que ter muita cabeça realmente porque é muita coisa nova. Ser pessoa pública... tudo isso vai afetando a relação", aponta Nanda, citando o exemplo de pessoas, às vezes, focarem mais nos trabalhos do pós-reality do que na relação em si. "Acho que tudo isso tem a ver com a vida nova que a gente acabou tendo e agora os próximos já estão vindo sabendo que isso pode acontecer, né?".

A transparência da relação deles se baseia em manter o dialogo aberto para compreender os sentimentos do outro e, se preciso, buscar soluções para encontrar o meio-termo. Mas sem deixar de acreditar no relacionamento.

"Foi no auge da nossa paixão que o programa foi para o ar. E aí, quando a gente virou pessoa pública, milhões de coisas surgiram para nós dois e a gente se ajudou como casal, a gente deu a mão e vamos caminhar com isso juntos. A gente se fortaleceu como pessoas públicas e como casal e depois disso a gente foi criando uma relação como todo casal não famoso", reflete Mack.

Gravidez

O reality "Casamento às Cegas Brasil" é gravado muito antes da exibição do programa na Netflix. Por isso, quando o programa chegou na plataforma, muitos casais já desmancharam o casamento, como o caso de Hudson e Carol, e outros já estavam vivendo novas experiencias, como Nanda e Mack.

Quando o público conheceu a história dos participantes, a esteticista e o arquiteto já estavam namorando sério. Inclusive, no episódio de reencontro, Mack pede a mão de Nanda Terra em casamento.

Devido ao espaço temporal, outra notícia foi preservada do público: Nanda já estava a espera de Ben, o filho do casal. "No início foi bem difícil para mim, que sou mais reservada, principalmente porque estava grávida e ninguém podia saber então foi muito difícil lidar com isso tanto com a imprensa e com as pessoas", relembra.

Assédio dos fãs

A vida pública também trouxe a parte menos desejada que é a invasão de privacidade e o assédio do público. Para Mack, o pós-reality lhe rendeu contatos que antes não o procurariam.

"Eu recebia muito cantada de umas meninas que nunca me dariam um 'oi' na vida, tipo umas meninas maravilhosas. Uma outra falou 'se a Fernanda não der certo, eu tô aqui', mas o casal está em primeiro lugar, a gente tem uma família", conta, do início.

Uma situação constrangedora também aconteceu quando Nanda Terra ainda estava grávida de Ben. Após a exibição do programa, muitas pessoas abordaram o casal na rua. E uma delas acabou ultrapassando o bom-senso e beijou a barriga da ex-participante do reality.

"Chegar gritando, berrando, beijando, abraçando, assim sem pedir a permissão. Eu comecei a ficar mais ainda introspectiva e não queria mais sair na rua, né? Porque estava ainda um pouco de pandemia tanto que fiquei com covid, grávida, duas vezes, foi difícil para mim lidar com isso".

Apesar da situação inconveniente, Nanda e Mack contam que atualmente o carinho do público e o respeito fazem parte da maioria das interações com os fãs.

Exposição

Em 31 de maio de 2022, nasceu o primeiro filho do casal, o pequeno Ben. Desde então, Nanda Terra e Mackdavid têm produzido conteúdos que abordam a paternidade. Consequentemente, Ben também acaba sendo exposto aos seguidores dos pais.

A discussão entre expor o filho ou não é algo constatante entre as celebridades, entretanto, Nanda e Mack já chegaram em uma conclusão pensada para o filho. "Antigamente os nossos pais levavam a nossa foto na carteira e mostravam para todos os amigos, com maior orgulho da gente. E hoje, com a internet, a nossa vida pública, eu entendo que é uma extensão da nossa carteira. Hoje com a internet, de certa forma, quer queira, quer não, a gente já iria expor os nossos filhos, então eu não vejo grandes problemas em mostrá-lo, porque faz parte da nossa rotina, a gente vive em função dele. Seria muito difícil não mostrá-lo. E aí a gente evita mostrar coisas mais privadas, como ele tomando banho".

Completa Mackdavid: "Eu espero que lá na frente ele não veja problema com isso, mas essa é a decisão que a gente tomou hoje tentando acertar".