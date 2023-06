Reprodução/Instagram Irmã de Rico Melquiades se pronuncia após confusão com Dayanne Bezerra

Depois de toda a treta envolvendo Dayanne Bezerra e Rico Melquiades no São João da Vila, agora foi a vez da irmã do influenciador se pronunciar e dar a sua versão da história pelas redes sociais. O campeão de A Fazenda 13 e a advogada protagonizaram uma pancadaria na madrugada do último sábado (10), na festa organizada por Carlinhos Maia.

"Essa vai ser a primeira e última vez que eu vou explicar. Tudo começou quando eu estava na fila do camarim da Priscila Senna, estava tentando tirar uma foto com ela. Foi quando eu vi o meu irmão brigando com a Dayanne. Com o instinto de irmã, eu só pensei em proteger o meu irmão", declarou Gabi Melquiades.

A influencer também aproveitou para se defender das acusações de agressão. "Entrei no meio e peguei o copo da Dayanne para ela não jogar nele. E eu joguei o líquido nela, mas, como vocês viram, toda ação tem uma reação e está tudo bem, gente. Foi quando a gente começou a brigar, eu e ela".

Gabi defendeu Rico: "Em nenhum momento, o meu irmão tocou nela, em nenhum momento. Assim como eu só pensava em proteger o meu irmão, ele estava me protegendo e foi aí que aconteceu o que vocês viram, daí que aconteceu a briga, mas era entre eu e ela, tá gente".



Por fim, a influenciadora alegou que outras pessoas entraram na briga. "O que não vale é depois juntarem várias pessoas para me segurar para baterem em mim, no meu irmão. Outras pessoas, até conhecidos dela, entraram na briga para defender ela. Tentaram também me bater", alegou.

