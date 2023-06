Reprodução/ Instagram Carlinhos Maia troca unfollows com mãe e irmãs de Deolane Bezerra

Após a pancadaria protagonizada por Dayanne Bezerra e Rico Melquiades no São João da Vila, internautas notaram que Carlinhos Maia deixou de seguir a mãe e as irmãs de Deolane no Instagram. A iniciativa partiu das próprias Bezerra, e o humorista apenas retribuiu o unfollow.



No sábado (10), o anfitrão já havia se pronunciado sobre a treta e repreendido Dayanne pela atitude na festa. A declaração aconteceu depois do pedido de desculpas da advogada.

"Você está errada, Dayanne. Você briga demais nas festas. Você está prejudicando a sua própria família, Dayanne. Já deu. Você é engraçada, tem uma lado massa, mas esse seu lado de toda hora estar causando barraco na festa dos outros ou nas suas só prejudica você mesma, as suas irmãs e a sua família", declarou Carlinhos.

🚨VEJA: Carlinhos Maia grava stories e manda recado para Dayanne Bezerra: “Você está errada, você tá prejudicando a sua própria família.” pic.twitter.com/w3yzD0Gwox — CHOQUEI (@choquei) June 10, 2023

Até o momento de publicação desta matéria, Carlinhos Maia e Deolane Bezerra continuam seguindo um ao outro nas redes sociais.

