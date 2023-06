Reprodução/Instagram BBB 23: Gabriel Fop quando ainda estava confinado





Neste sábado (10), o ex-BBB 23 Gabriel Fop assustou seus amigos (10) que o acompanhavam no Arraial de Carlinhos Maia, que acontece em Penedo, Alagoas. Em certo ponto da noite, o influencer desmaiou após ter uma queda de pressão. Rapidamente, ele foi socorrido por conhecidos que o levaram para ser atendido por paramédicos.





Em entrevista ao gshow, o modelo contou que preferiu ir embora para o hotel depois do episódio: "Como não estava me sentindo bem e não conseguiria dar atenção para as pessoas como elas merecem, achei melhor ir embora", afirmou.

Gabriel também acredita que o ritmo de eventos o fizeram desmaiar: "Fui pro São João da Thay, depois emendei já aqui no Arraial do Carlinhos.... dormindo pouco, calor....enfim, depois de uma noite bem dormida, estou bem", acrescentou.

Na manhã de domingo (11), o modelo falou sobre a situação em suas redes sociais. "Passei um sustinho ali, mas não deu nada. Tudo certo", tranquilizou ele, que voltou a curtir o Arraial de Carlinhos Maia hoje.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.