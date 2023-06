Reprodução/Instagram Narcisa Tamborindeguy organiza arraial no Rio com presença de famosos

A socialite Narcisa Tamborindeguy realizou, na noite deste sábado (10), um arraial em um hotel na Zona Sul do Rio de Janeiro. Chamado de "Arraial da Narcisa - Ai Que Loucura!", em referência ao famoso bordão da empresária, o evento contou com a presença de famosos, com direito a noivos e até quadrilha.



+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

Celebridades como a ex-paquita Andréa Veiga, a apresentadora Luciana Gimenez e o jornalista e empresário Bruno Cheateaubriand marcaram presença.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente!

A anfitriã apareceu em fotos no Instagram vestida à caráter; veja abaixo o look usado por Narcisa:

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.