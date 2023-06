Reprodução/ Instagram Gabi Martins é flagrada em clima de romance com o ex, Victor Igoh

Nesta sexta-feira (9), Gabi Martins foi vista em clima de romance com o ex, Victor Igoh, no São João da Vila, evento de Carlinhos Maia que aconteceu em Penedo, Alagoas.

O flagra foi feito pela cantora Flay, amiga da ex-BBB que apoiou a volta do ex-casal. "Eu sempre shippei', disse a paraibana.

Nos stories de Flay, é possível ver Gabi dançando colada com Victor Igoh durante a festa. Gabi e Victor tiveram um affair no começo de 2022, logo após o término do relacionamento da sertaneja eTierry. Na época, Victor tinha acabado de terminar com Sthe Matos.

