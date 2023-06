Reprodução / Instagram Alisson Hentges e Thamara Térez fazem ensaio fotográfico juntos após rumores de traição

Alisson e Thamara, casal de "Casamento às Cegas Brasil 2", viraram notícia quando Alisson foi flagrado supostamente beijando outra mulher em maio deste ano.

Alisson respondeu os rumores dizendo que, na verdade, a mulher estava o puxando e ele tentando se afastar. Thamara se pronunciou pedindo paciência para “digerir o que estava acontecendo” na época.

Na última terça (6), um fotógrafo postou um vídeo no story com o casal, mostrando que os ex-participantes do reality da Netflix estavam fazendo um ensaio fotográfico na Avenida Paulista. Sobre o ensaio, Alisson comentou: “Vai ser babado. Está bom demais!”

A web levou o story do fotógrafo como evidência que está tudo bem. Alisson e Thamara, no entanto, ainda não se manifestaram da continuidade da relação.