Reprodução Deolane Bezerra se pronuncia sobre briga entre Dayanne e Rico

A advogada e ex-A Fazenda 14 Deolane Bezerra decidiu se pronunciar sobre a briga entre sua irmã Dayanne Bezerra e o influenciador Rico Melquiades . Os dois protagonizaram uma pancadaria no São João da Vila, festa realizada pelo humorista Carlinhos Maia , na madrugada deste sábado (10).

Pelos Stories do Instagram, a viúva de MC Kevin escreveu: "Aos que se interessarem... Acordei e fiquei pensando durante muito tempo se eu me pronunciava ou não, mas acho que devo uma satisfação a vocês, mesmo sabendo que serei criticada, afinal não conseguimos agradar todo mundo".

Em seguida, ela disse ter conversado antes com a mãe e as irmãs e garantiu que todas estão bem. "Jamais deixaria de ajudar minhas irmãs, elas sabem disso. Podem contar comigo pra tudo e em qualquer momento, assim como pude contar com elas em todos os momentos em que precisei, somos uma família", continuou.

Sobre a confusão, Deolane afirmou que não estava no momento em que a briga aconteceu, mas teria visto vídeos e ouvido inúmeros relatos. "Rico não aguentou descobrir a infidelidade do seu parceiro exposta pela minha irmã e foi lá arrumar confusão. Covardemente, colocou sua irmã como escudo, e deu no que deu", opinou ela.

E acrescentou: "Sim, na minha opinião ele está errado, e a Justiça irá decidir sobre! Mas também sei que pelo jeito explosivo da Dayanne, embora ela esteja certa (na minha opinião), sempre irão duvidar, e tá tudo bem, cada um sabe o que fez! Só peço que entendam: cada uma tem seu jeito, cada uma tem as suas dores, cada uma tem a sua opinião e faz a sua história do modo que acha correto! A minha história, se depender de mim, será de PAZ, entendi que eu falando ou não sempre serei julgada!".

A advogada fez questão de reforçar que está em um momento de "muita paz, muito amor e muita gratidão". "Então pra me tirar do eixo não será fácil, eu só vou entrar em uma briga se realmente for a última opção. Aprendi que existem outras maneiras de resolver, e uma delas é evitar estar perto, então se uma pessoa que eu não gosto for em algum lugar, eu realmente não vou, não quero perto de mim e pronto, assim vou encontrando o meu caminho!".

Por fim, Deolane Bezerra afirmou que seus três filhos são a sua prioridade e agradeceu o carinho dos fãs. "Aos que me amam e me admiram a minha eterna gratidão, estou a cada dia tentando melhorar para o meu próprio bem".

