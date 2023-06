Reprodução/Instagram/Record - 11.06.2023 Namorando David Mattos, Victoria Macan se envolveu com Murilo Dias em 'A Grande Conquista'

No último sábado (10), Victória Macan, que participa de "A Grande Conquista", gerou uma polêmica ao dar um beijo em Murilo Dias no reality da Record. Isso porque, a influencer era comprometida com David Mattos. Mas a mãe da Ex-Brincando com Fogo usou o Instagram para explicar o lado da filha.

Leia também Web aponta indireta de Daniele e Dayanne Bezerra para Emily Garcia

"A relação de Davi e Vic já estava fragilidade desde o verão de 2021, quando David a traiu no quarto deles, no Rio de Janeiro. Eles romperam e ela resolveu ir para a Itália. Nesta época só eu sei o quanto ela sofreu com toda essa situação! David quis voltar antes dela embarcar e ela, como gostava muito dele, o perdoou e voltou. Mas no meio do percurso os dois romperam novamente. Ela na Itália, ele no Brasil", iniciou ela.

Em seguida, ela menciona a época em que Victória foi convidada oara o "Brincando com Fogo 2", reality de pegação da Netflix, no final de 2021 e foi gravar no México. "Quando voltou ao Brasil, em fev/2022 estava solteira e numa fase muito boa: o trauma com David já havia passado, a vida estava boa, e os planos eram para voltar para a Europa".

Ela, então, falou que David insistiu, mais uma vez, em voltar com ameaças de que iria se matar se eles não reatassem. "Toda a certeza que ela tinha foi assombrada por ameaças, dúvidas e medos, pois, para quem não sabe o pai da Vic se suicidou".

A mãe da participante de "A Grande Conquista" contou que eles voltaram, mais uma vez, e se mudaram para o Rio Grande do Sul. Eles tinham planos, mas nunca chegaram a noivar de fato, segundo ela. A familiar de Vic completou que informar que eles se separaparm após "outro mole de Davi, dessa vez, com uma garota de programa".

"Essa história não existe lado certo e outro errado. As pessoas erram e acertam, e vida que segue", pontuou ela, que disse que a filha não é nada do que as pessoas estão julgando.

David respondeu a mãe de Victória nos comentários do post feito pelo perfil do Instagram @segueacami. "Gente???? Eu quero ver ela sair e provar que eu traí ela após o Brincando com Fogo. Isso é MENTIRA!", disse ele, que terminou com Victória após o beijo em Murilo.





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente