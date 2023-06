Reprodução/Record - 31.05.2023 Faby Monarca em 'A Grande Conquista'





A Record confirmou na madrugada deste sábado (10) que Faby Monarca desistiu de "A Grande Conquista". A emissora informou que uma questão familiar motivou a ex-"Power Couple" a deixar o reality show.

"A empresária tomou a decisão após ser informada sobre uma questão de saúde familiar", afirmou o canal. O perfil de Faby também se pronunciou sobre a desistência e negou que a questão familiar que motivou ela sair do programa foi a morte da mãe.





"Surgiram rumores e notícias falsas circulando nas redes sociais sobre a morte da mãe de Faby. Gostaríamos de deixar claro que essas informações são completamente infundadas e sem qualquer base na realidade [...] Queremos assegurar a todos que a mãe de Faby está viva", afirmou o comunicado, que também pede "privacidade" para a influenciadora enfrentar o momento.





A desistência de Monarca abalou os colegas de confinamento no reality show. Os participantes rezaram pela ex-"Power Couple" e passaram a madrugada abalados com a notícia.

A @fabymonarca optou por desistir do programa após ser informada de problemas de saúde de algum familiar. Desejamos o melhor nesse momento tão difícil, estamos em orações 🙏🦋



