Foto: Reprodução/Instagram Lexa e Mc Guimê reatam casamento

Na última sexta-feira (9), Lexa anunciou que reatou o casamento com MC Guimê. Após o cantor ser expulso do "BBB 23" por importunação sexual contra Dania Mendez, de "La Casa de Los Famosos", a funkeira se mostrou bem abalada e rumores sobre uma separação do casal surgiram. Mas Lexa mostrou que perdoou o marido pelas atitudes dentro do reality da Globo. O funkeiro, então, usou o Instagram para agradecer a esposa pelo perdão.

"O quanto eu te amo não está escrito. Nem no verso mais bonito. Com você, aprendi e aprendo coisas lindas sobre amar, viver e ser realmente feliz. Estar ao seu lado, me faz tão bem que você nem imagina", inicio Guimê.

Em seguida, ele tece elogios a cantora: "Quero falar mais de você nessa legenda: você é linda, inteligente, independente, positiva, dedicada, talentosa, gostosa, parceira, rainha e amor da minha vida… e dona do sorriso mais lindo do universo, inclusive é esse seu riso que me tira o meu melhor riso e viver isso dia após dia contigo é indescritível".

Guimê, então, agradece pelo perdão de Lexa. "Obrigado por ter me perdoado, obrigado por escolher caminhar ao meu lado. Te amo pra sempre!", finalizou o cantor.

















Mãe de Lexa, Darlin Ferratry, também comemorou a volta do casal. Ela postou um vídeo colocando um quadro de MC Guimê e da filha na parede. Na legenda, ela escreveu: "Não escondo a minha felicidade de ninguém sempre deixei claro que era tudo q meu coração se alegraria em ver, minha filha Lexa e meu genro MC Guimê eles sempre se amaram desde o primeiro momento que se viram ! A alegria voltou a reinar em nosso lar ! Uhulllllll".

MC Guimê e o lutador Cara de Sapato foram expulsos do "BBB 23" no dia 16 de março desse ano, durante o ao vivo, após serem acusados de assédio sexual contra a mexicana Dania Mendez, que visitava a atração.



Após a saída deles do programa, a Polícia Civil chegou a abrir um inquérito para investigar o caso e MC Guimê e Cara de Sapato prestaram depoimento em uma delegacia no Rio de Janeiro.

