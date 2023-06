Reprodução/Instagram - 10.06.2023 Rico Melquiades se pronunciou sobre briga com Dayanne Bezerra





Rico Melquiades se pronunciou na manhã deste sábado (10) sobre a briga que protagonizou com Dayanne Bezerra no São João da Vila , festa de Carlinhos Maia. O influenciador negou ter agredido a advogada e afirmou que se envolveu na confusão para proteger a irmã, Gabi Melquiades, que jogou uma bebida na irmã de Deolane Bezerra.

"Estava protegendo minha irmã. Protegendo só colocando minhas costas, porque veio um monte de gente [...] Como sabia que iriam para cima da minha irmã, eu ficava na frente dela para os tapas e socos viram todos em mim. Levei muitos socos, um monte de gente começou a me bater", afirmou nos stories do Instagram, onde ainda pediu para os seguidores assistirem os vídeos do barraco em câmera lenta para comprovar a declaração dele.

Rico assumiu que a irmã teve uma "atitude errada" ao jogar bebida em Bezerra e mostrou que estava com vários hematomas pelo corpo. O ex-"A Fazenda" deu destaque às mãos sem machucados e justificou: "Acham que se eu tivesse batido em alguém, minhas mãos estariam normais? Não sei nem brigar. Tenho um bocão, mas sou muito mole, apanhei ali".





"Não conheço das leis, sou leigo. Mas o mínimo que sei é que em hipótese alguma posso ralar o dedo em uma mulher. Não fiz isso, jamais faria isso na minha vida [...] Ela sabe que está agindo de má-fé, tentando me prejudicar e passar para o público que agredi mulher. Não fiz isso", complementou.

Dayanne acusou Rico de "arquitetar" a situação ao levar a irmã para conseguir agredir a advogada e o influenciador rebateu: "Não arquitetei nada, fui sozinho conversar com ela, nem com minha irmã eu estava. Minha irmã surgiu do nada. Se fosse arquitetado, estaria com uma pessoa filmando atrás de mim. E isso aconteceu da parte dela".

