Reprodução/Instagram - 10.06.2023 Anitta posou com Simone Susinna, ator de '365 Dias'





Anitta se encontrou com o ator Simone Susinna durante a viagem pela Turquia, nesta sexta-feira (9). A cantora está em Istambul para um show na final da Liga dos Campeões da UEFA e comentou como o astro do filme "365 Dias" influenciou na torcida para a partida.

"A razão pela qual estou torcendo para a Itália amanhã. É uma razão muito boa", afirmou a brasileira, apontando para Susinna. "Por causa de mim?", reagiu o ator, entre risadas.

"A razão pela qual estou torcendo pela Itália amanhã" — Anitta com o ator Simone Susinna, do filme "365 Dias". 👀 pic.twitter.com/rrAxjvyFdI — Rede Anitta | Fan Account (@RedeAnittaBRs) June 10, 2023













A artista se referia ao time italiano Inter de Milão, que disputa a final da Liga dos Campeões com o inglês Manchester City, neste sábado (10). Além de Anitta, o evento contará com apresentação do cantor nigeriano Burna Boy.



O encontro com o astro do filme erótico não foi o primeiro momento da viagem da cantora que repercutiu nas redes sociais. Anitta dançou de biquíni em uma área pública de Istambul e a reação dos estrangeiros viralizou na web .



