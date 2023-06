Reprodução/ Instagram Mel Maia curte noite com amigas após rumores de término com MC Daniel

Mel Maia aproveitou a sexta-feira (9) com as amigas. A atriz, que está no ar como Guiga em Vai na Fé, passou a noite em uma festa em meio aos boatos do término dela e do funkeiro MC Daniel.

"Hmm, quem são essas bebezonas? Bem lindonas, nem parece que a gente está no Brasil", brincou Mel ao postar um vídeo com as amigas.

No local da festa, Mel Maia ainda postou fotos com as amigas e mostrou o look que tinha um top preto e uma calça azul. Vale lembrar que a atriz ainda não se pronunciou sobre os boatos.

