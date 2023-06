Reprodução/Instagram - 08.06.2023 Vídeo de Anitta dançando na Turquia viralizou na web





Anitta viralizou nas redes sociais após compartilhar um vídeo dançando em Istambul, na Turquia. A cantora está no país para realizar um show na final da Liga dos Campeões da Uefa e chamou atenção dos estrangeiros por realizar uma coreografia de biquíni, em uma área pública do local.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

No conteúdo publicado pela artista, ela reproduz os passos de "Tá Ok", música de Dennis DJ e Kevin o Chris, enquanto barcos passam ao fundo. No entanto, o registro que viralizou nas redes sociais mostra a reação do público local com a dança da brasileira.







Pessoas nos barcos ficaram chocadas ao notarem Anitta dançando, enquanto outras expressaram confusão com a atitude da cantora. Apesar da presença dos estrangeiros, a artista continuou dançando tranquilamente no local.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

"As senhoras passando por ela e a gata continuando plena [risos]", reagiu um internauta no Twitter. "A cara deles [risos]", comentou outro. "Mas também quem não acharia estranho?", questionou mais um.

Creio que as pessoas de Istambul não estão acostumados a ver uma mulher gostosa. 😂 pic.twitter.com/7U8cAtXOCq — Anitta Daily | Fan Account (@AnittaDailys) June 7, 2023









+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.