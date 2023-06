Reprodução/Instagram - 09.06.2023 Ivete Sangalo e Preta Gil se apresentaram no evento Micareta São Paulo





Após ser homenageada por Ivete Sangalo no São João da Thay , Preta Gil se apresentou com a artista em um evento nesta quinta-feira (9). Tratando um câncer no intestino, a cantora se emocionou ao cantar com a amiga no Micareta São Paulo 2023 e celebrou a "dose de cura" com o momento no trio elétrico.

"Ainda sei cantar", vibrou Preta, enquanto cantava "Sinais de Fogo" com Ivete. Já no Instagram, comentou a emoção que sentiu por voltar a se apresentar com Sangalo.





"Minha dose de cura! Pense no amor e a energia dessa mulher. Te amo, irmã! Você é uma força da natureza. Obrigada por me mostrar que ainda sei fazer o que mais amo", escreveu no Instagram.

"Ela é nosso amor", complementou Ivete, ao mostrar mais trechos do momento da apresentação com Preta. Confira abaixo:









